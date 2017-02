Dom Boer se lag vir die dag:

Leer liewer luister

Heinie kom sonder sy sleutel by die huis. Aan die deur vasgeplak vind hy ‘n briefie van sy vrou: “Ek is winkels toe. Haal asseblief die wasgoed van die draad af.”

Dikbek ignoreer hy sy vrou se versoek, loop om die huis om inkomplek te soek en breek uiteindelik maar ‘n venster om in te klim.

Toe sy vrou by die huis kom, kerm hy oor die moeite en skade, maar sy is glad nie beïndruk nie. Liefies en koeltjies antwoord sy: “As jy so galant en verstandig was om te doen wat ek in my briefie gevra het, sou jy die agterdeur se sleutel in die eerste sokkie aan die draad gekry het.”