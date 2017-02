Gryp die geleentheid

Inskrywing op ‘n grafsteen: “Hier rus Hennetjie Steenkamp, in die lewe eggenote van Klippies Steenkamp, grafsteenmaker. Hierdie steen is deur haar man opgerig as ‘n eerbewys aan haar en as ‘n voorbeeld van sy werk. ‘n Soortgelyke grafsteen kan bestel word teen net R5 600.”