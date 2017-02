Skreiende skande

Vrou: “Ek SKAAM my oor die manier waarop ons lewe: My ma betaal ons huispaaiement, my tante betaal ons klererekeninge, my suster stuur vir ons geld vir kos. Ek SKAAM my omdat ons nie beter as dit kan doen nie.”

Man: “Jy is heeltemal reg – jy behóórt jou te skaam. Jy het twee ooms wat nie vir ons ‘n dooie sent gee nie.”