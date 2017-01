Dom Boer se lag vir die dag:

Bakkery benodig proefleser

Gawie se liewe vrou verjaar en soos alle vroue aanvaar sy nie die vermeerdering van jare inskiklik nie. Hy wil haar troos en besluit om vir haar ‘n verjaarsdagkoek te laat bak met die volgende woorde daarop: “Jy word nie ouer, jy word net beter.”

Hy gaan na Madiba’s Uhuru BEEE Bakery and Fancy Cakes en plaas die bestelling, maar die affirmative bestuurder sê die inskrywing is te lank om in een reël op die koek te pas.

“Dit is mos nie ‘n probleem nie,” sê Gawie. “Deel die woorde in twee. Skryf net ‘Jy word nie ouer’ bo en ‘jy word net beter’ onder.

Die koek word afgelewer met die woorde: “Jy word nie ouer bo, jy word net beter onder.”