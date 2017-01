Heeltemal onregverdig

Die getroude man kla: “Ek SIT op my gemakstoel, LEES my koerant, KYK krieket op die beeldradio, LUISTER na musiek oor die radio, DRINK ‘n bier, EET aartappelskyfies, KRAP in my oor, OORWEEG dit om môre te gaan visvang, DINK aan die dag wanneer ek gaan aftree en VRYF die hond se pens met my voet… en dan het my vrou die vermetelheid om my te beskuldig dat ek niks doen nie.