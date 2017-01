Spyker op die kop

Die vrou is verwagtend en nou kry sy op die snaaksste tye ‘n hunkering na sekere eetgoed. Sy stuur haar man om dringend ‘n sjokoladekoek te gaan koop.

Die man eet lustig saam met haar aan die sjokoladekoek en sê: “Ek het iewers gelees so ‘n smagting na sekere eetgoed spruit uit ‘n tekort aan een of ander iets in ‘n mens se liggaam. Watse tekort sou in my liggaam wees wat my so na hierdie sjokoladekoek laat smag?”

Vrou: “Dalk ‘n tekort aan wilskrag?”