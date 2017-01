Verstaan my nou baie mooi

Dokter Randensent se ontvangsdame: “U naam asseblief, Meneer?”

Nuwe pasiënt: “Brandt.”

Ontvangsdame: “Hoe spel ‘n mens dit?”

Nuwe pasiënt: “B soos in bloedklont, R soos in rumatiek, A soos in artritis, N soos in nierstene, D soos in dermatitis, T soos in trombose.”