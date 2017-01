Sondag in die kerk

Dominee Goedehart preek oor die mens se sondige ontvangenis en geboorte en vra: “Is daar enigeen ons ons wat kan sê dat hy foutloos en volmaak is? As daar so ‘n perfekte mens is, laat hom dan nou opstaan…”

Tot sy verbasing staan een ou agter in die kerk op.

Dominee Goedehart: “Broer, verstaan ek jou reg? Reken jy jy is foutloos en volmaak?”

Ou: “Nee, glad nie Dominee. Ek staan maar op namens my vrou se eerste oorlede man wat nie self vandag hier is nie.”