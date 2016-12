Dom Boer se lag vir die dag:

Oeps!

Adam is ‘n geniale kind, maar hy vorder nie goed op skool nie. Sy onderwyseres dink die probleem is dat hy eerder soos ‘n gewone, gemiddelde kind behandel wil word en saam met sy maats wil speel as om met verwondering oor sy buitengewone begaafdheid hanteer te word. Sy ontbied ‘n sielkundige om met Adam te praat.

Die sielkundige probeer heel eerste om Adam se intelligensie en belesenheid te peil. “Wie het Hamlet geskryf?” vra hy.

“Hoe moet ek weet,” antwoord Adam. “Kinders van my ouderdom lees nie Shakespeare nie.”