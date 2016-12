Wysheid uit ervaring

Dawie tree na dertig jaar diens by die Poskantoor af. Tydens sy afskeidsparty vra die baas: “Wel Dawie, wat is die belangrikste ding wat jy in die dertig jaar by die Poskantoor geleer het?”

Dawie: “Betaal asseblief my pensioentjek in my bankrekening in – moenie hom pos nie.”