Affirmative action in aksie

Dit het regtig gebeur:

My neef oor die selfoon aan Telkom nadat hy ure ten duurste moes aanhou met aaklige geraasmusiek in sy ore: “My Telkom-landlyn is buite werking. Hier was verlede nag ‘n erge storm. Die wind het ‘n hele paar bome omgewaai wat op die telefoondrade geval en dit op verskeie plekke morsaf gebreek het. Drie telefoonpale het ook afgebreek en lê plat op die grond…”

Telkominbelsentrumwese: “Are you sure the problem does not lie with your instrument?”