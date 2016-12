Dom Boer se lag vir die dag:

Johannesburg

‘n Minibustaxi jaag oor die rooilig voor Dawie se motorfiets in. Hy swaai wild uit om ‘n botsing te voorkom, maar ry in ‘n brandkraan vas en word oor die motorfiets se stuurstang gesmyt sodat hy soos ‘n vrotvel in die afvoersloot beland.

Met ‘n vuil gesig, besmeerde klere, ‘n bloeiende gat in sy kop, ‘n diep skraap oor sy wang, ‘n ontwrigte skouer, stukkende elmboë en knieë, ‘n gebreekte hand, gekneusde spiere en seer oral waar hy kan voel, lig hy homself pynlik op om handeviervoet te staan en krag bymekaarskraap om te probeer opstaan.

Net toe hy dink niemand gaan hom jammer kry of help nie, kom ‘n liewe ou tantetjie aangetrippel.

Die ou tantetjie gaan staan langs hom, kyk hom diep in die oë en vra: “Kan jy my sê waar is die poskantoor?”