Miskien later…

Dawie tree af en besluit om te begin gholf speel om die tyd om te kry. Hy gaan koop by die gholfwinkel die beste stel stokke wat hulle hom aanbeveel.

Verkoopsklerk: “En hoeveel balletjies?”

Dawie: “Ek reken een balletjie sal genoeg wees, dankie.”

Twee weke later is hy terug by die gholfwinkel om ‘n nuwe stel stokke te koop.

Verkoopsklerk: “En wat van nog ‘n gholfballetjie?”

Dawie: “Nee dankie, wat. Die eerste een is nog nie een keer raakgeslaan nie.”