Hulle sê…

Hennie en Heinie ry met die trein Kaap toe. Toe hulle vir middagete aansit, vra Heinie die kelner: “Is ons nou al in die Karoo?”

Kelner: “Ja, ons het reeds die Oranjerivier oorgesteek en ons is al diep in die Karoo.”

Heinie: “Jippie! Dan wil ek skaaptjops bestel. Hulle sê in die Karoo smaak die skape lekkerder as op enige ander plek.”