Volkome tevredenheid

Dawie: “Hierdie nuwe gehoortoestel van my is absoluut wonderlik. Ek kan hoor hoe ‘n skoenlapper op ‘n blom in die tuin neerstryk, ek kan hoor hoe ‘n blaar honderd tree van my af op die grond val, ek kan hoor hoe ‘n stamboorder aan ‘n mielieplant knaag…”

Gawie: “Merkwaardig! In watter land is hy gemaak?”

Dawie: “Kwart oor nege.”