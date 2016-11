Dom Boer se lag vir die dag:

Is almal nou tevrede?

Nols van der Merwe en sy uitgebreide gesin koop ‘n plasie en gaan boer. Een van sy vriende besoek hom en hy en Nols loop op die plasie rond.

Nols vertel: “Ons het almal saam besluit om met ‘n beesboerdery te begin. Omdat dit oorspronklik my plan was, het ek voorgestel die boerdery moet na my genoem word: NvdM-boerdery.

“My vrou, Blommetjie het gereken omdat die plasie grootliks met haar erfgeld gekoop is, behoort die naam aan haar erkenning te gee: BvdM-stoetery.

“My oudste seun, Arrie, is eintlik die een wat die meeste werk moet doen, daarom het hy gereken AvdM-boerdery behoort die regte naam te wees.

“My jongste seun, Junior, sê dit is hy wat steeds die onderneming in die verre toekoms sal moet bestuur wanneer ons ander al te oud is om te werk, daarom behoort die boerdery JunvdM-toekomsboerdery te heet.

“My dogter, Sussie, wat vir die boekhouding en rekordhouding verantwoordelik is, reken sy moet erkenning kry deur die boerdery SusvdM-beeste te noem.

“My skoonseun, Osie van der Westhuizen, is ‘n KI-kontrakteur wat reken sy deel tot die boerdery is belangrik genoeg om dit OvdW-KI-stoetery te noem.

“Ons besluit toe maar om almal tevrede te stel en die boerdery NvdMBvdMAvdMJunvdMtoekomsSvdMOvdW-KI-beesstoetboerdery te noem.”

Vriend: “Dit is baie interessant, maar waar is die beeste? Ek wil darem graag die beeste sien.”

Nols: “Ja, dit is nou jammer. Nie een van hulle het die brandmerkproses oorleef nie.”