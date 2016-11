Diekant of daaikant – reg is reg

Hennie: “Ek het gister ‘n klompie goed hier in jou winkel gekoop en toe ek by die huis kom, sien ek jy het ‘n fout van R200 in die berekening gemaak…”

Heinie: “Jammer vir jou. Jy moes gister gepraat het. Ons kan nie foute die volgende dag regstel nie.”

Hennie: “Jammer vir jou ook – dan hou ek maar die R200.”