Woorde wek…

Kaptein Kruidentaal hoor hoe een van die matrose ‘n ander een aansê om die vloer te vee.

Hy vlieg die matroos in: “Weet jy niks, jou idioot? Op ‘n skip praat ‘n mens nie van ‘n vloer nie, dit is ‘n dek. Jy praat van bakboord en stuurboord en van die boeg en die agterstewe. As ek weer hoor jy praat op my skip van ‘n vloer, dan smyt ek jou deur hierdie klein, ronde venstertjie binne-in daardie groot dam met die soutwater.”