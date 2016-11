Dom Boer se lag vir die dag:

Vraag en aanbod

Dawie spog gereeld by sy vriende in die kroeg met sy slim perd, Poon: “Smôrens vroeg wag Poon vir my voor die deur sodat ek op hom lande toe kan ry. Terwyl ek op die trekker is, keer hy die skape uit die lusernland uit, pas die kalwers op en gaan haal my koffie by die huis. Smiddae keer hy die melkkoeie aan kraal toe voordat hy my by die lande kom haal en as daar ‘n bees of skaap siek is, kom roep hy my.”

Gawie is so beïndruk met die perd dat hy Dawie R1 000 aanbied om die perd te koop.

Dawie: “Nee, dit is gans te min vir so ‘n nuttige dier. Ek sal nie eers daaraan dink om hom so goedkoop te verkoop nie.”

Uiteindelik koop Gawie Poon vir R10 000, maar hy is nie tevrede nie. Hy kla by almal in die kroeg: “Al wat die perd doen is om te eet en te slaap. Hy beteken niks.”

Dawie roep hom eenkant toe en sê vertroulik aan hom: “As jy so sleg van Poon praat, sal jy nooit regkry om hom te verkoop nie.”