Die regte kontakte

‘n Man wat pas uit die hospitaal ontslaan is, gesels met sy twee seuns wat altwee dokters is: “Julle moes net sien watter goeie diens het ek by die hospitaal gekry nadat ek hulle vertel het dat ek twee seuns het wat dokters is.”

Seun: “Pa sou nog beter diens gekry het as Pa hulle vertel het dat Pa twee seuns het wat prokureurs is.”