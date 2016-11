Ware diplomaat

Voordat die gesin vertrek om by die see te gaan vakansie hou, waarsku die kwaai pa al die kinders: “Ons gaan baie ver ry en eers na donker by die see aankom. Moenie my elke nou en dan vra of ons al daar is nie.”

Nadat hulle ‘n paar minute gery het, vra klein Dawietjie: “Is dit al donker?”