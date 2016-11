Foutiewe bedrading

Libbie Dioot se deurklokkie werk nie en sy bel Madiba’s Shock Shock BEE Electrical Shop. Hulle belowe om hulle beste elektrisiën dieselfde oggend nog te stuur om die deurklokkie te herstel, maar niemand daag op nie.

Die volgende dag bel sy weer om te verneem hoekom niemand die deurklokkie kom regmaak het nie. Die bestuurder antwoord: “No, our electrician was there. He rang the doorbell several times but there was nobody at home.”