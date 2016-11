Nooit reg

Pa en die ouer broers werk aan ‘n trekker. Kleinboet wil ook help, maar hulle stoot hom heeltyd weg en sê hy is in die pad.

Uiteindelik sê hulle Kleinboet moet eers ouer word voordat hy met sulke werk kan help.

Dikbek stap hy weg terwyl hy brom: “Ja, soos julle werk is ek eendag al te oud om te help dan sukkel julle nog steeds met die dessitse trekker…”