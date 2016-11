(Dom Boer het hom voorgeneem om hierdie stokou, flou grappie elke nou en dan oor te vertel totdat iemand dit snap.)

In die Ingels-letterkundeklas

Juffrou: “Wat is die eerste ding wat Robinson Crusoe gedoen het toe hy op die eiland beland het?”

Dawie: “Hy het pers geword.”

Juffrou: “Waar kom jy daaraan?”

Dawie: “Hier staan dit heel voor in die boek, Juffrou: ‘Robinson Crusoe was marooned on a remote island.’.”