Flinkdink

Oupa en Ouma stap met hulle jaaroud kleinseun in die park. ‘n Deftige dame stop hulle en koer: “Ag is hy nie die lieflikste, skattigste, pragtigste ding op aarde nie? Hoe oud is hy?”

Oupa: “Ek word einde November agt-en-vyftig.”