Dom Boer se lag vir die dag:

Uitgelese geselskap

Dawie besluit om sy liewe vrou vir hulle huweliksherdenking na die deftigste, duurste, opstêrsste, mees snobistiese restourant in die stad te neem.

Toe die statige kelner met sy swart swaelstertpak die slaai op die tafel neersit, loer ‘n vet, groen ruspe van onder ‘n slaaiblaar na Dawie. Dawie ontbied die bestuurder en maak beswaar.

Restourantbestuurder: “Meneer, oral waar daar slaai is, sal jy maar ‘n slaaiwurmpie kry. Troos jou daaraan dat ons slaaiwurms darem van ‘n veel hoër klas is as enige ander restourant s’n.”