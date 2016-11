Die ingewikkelde weë van die liefde

Mooi jong nooi aan vriendin: “Dawie het my toe gisteraand gevra om met hom te trou. Hy het my die son, maan en sterre belowe… maar hy was ‘n bietjie ontwykend toe dit by die moontlikheid van ‘n skottelgoedwasmasjien gekom het.