Amateurpoging

Die kulkunstenaar neem ‘n honderdrandnoot, vou dit op en woeps! verander dit in ‘n vyftigrandnoot. Hy vou die vyftigrandnoot op en toe hy dit weer oopvou is dit ‘n twintigrandnoot. Daarna vou hy die twintigrandnoot op en dit word skielik ‘n tienrandnoot.

“Dit is glad nie so wonderlik nie,” sê ‘n oom in die gehoor. “Enige politikus doen dit ook – net vinniger.”