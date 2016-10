Steeds nommerpas

‘n Fris, fikse, atleties geboude jongman soek werk en die eienaar van die grootste winkel op die dorp stel hom summier aan.

Winkeleienaar: “Ek is baie bly jy het hierheen gekom, want ek is president van ons rugbyklub en ons het ‘n groot, sterk, atletiese senter nodig.”

Jongman: “Ek is baie jammer, maar ek weet absoluut niks van rugby af nie.”

Winkeleienaar: “O, dit maak glad nie saak nie. Ons het skeidsregters ook nodig.”