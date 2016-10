Op die stoep

Drie boere gesels oor ‘n ou wat R500 000 000 in ‘n lotery gewen het.

Boer Een: “As ek soveel geld wen, verkoop ek my plaas en gaan woon op Hentiesbaai en vang heeldag vis.”

Boer Twee: “As ek soveel geld wen, betaal ek al my skuld en gaan woon in Tahiti en lê heeldag onder die palmbome.”

Boer Drie: “Nee wat. Boerdery is in my bloed. Ek sal maar net aanhou boer totdat al die geld op is.”