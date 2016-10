Samewerking

Tant Saar se motortjie steek summier by die verkeerslig vas en verseg om weer te vat.

Terwyl sy vergeefs bly tjoijoijoi-tjojoijoi, sit die gladde stadsjapie agter haar rumoerig en toeter druk.

Eindelik klim tant Saar uit haar motortjie, stap rustig na Stadsjaap se kar en klop aan die ruit. Toe die ruit elektries oopgly, sê sy:

“Môre Meneer. As jy so ridderlik en manlik wil wees om te kyk of jy my kar aan die gang kan kry, sal ek solank jou toeter vir jou druk.”