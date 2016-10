Dom Boer se lag vir die dag:

Die tragiese tekens van die tye

(Hierdie is ongelukkig ‘n ware staaltjie en ek weet nie wat laat my nou weer vandag daaraan dink nie. Seker maar oor ek teen wil en dank voor ‘n rekenaar moet sit en lettertjies rondskuif terwyl ek vandag veel eerder buite wou gewees het met my vingers in die grond.)

‘n Paar van ons sit om ‘n tafel en wag vir ‘n vergadering om te begin. Een liewe vriend, nou ook reeds ‘n hele paar jaar heen, kla oor sy jong seuns: “Elke keer as jy hulle soek, dan sit hulle weer in die huis voor die verdomde rekenaar. Ek is seker hulle weet nie eers hoe lyk ‘n bosluis op ‘n bees nie…”

Blitssnel antwoord ‘n ander liewe vriend: “Sê hulle moet kyk by www punt bosluis punt…”