Lei my in die versoeking…

Betsie Kletsie loop Saar Snuffel by ‘n rommelverkoping raak.

Saar Snuffel: “My man gaan baie kwaad wees as hy hoor ek is by die rommelverkoping.”

Betsie Kletsie: “Ag nee. Ek is seker hy sal verstaan as hy hoor van al die winskopies.”

Saar Snuffel: “Jy verstaan nie. Hy het my gebel om te sê van die leer af geval en sy been gebreek. Nou lê hy vir my en wag om hom hospitaal toe te neem.”