Broodnodige opleiding

Dawie bel die groot motorhandelaar en praat met die skakelbordstem.

Dawie: “Die duur motorkar wat ek verlede week by julle gekoop het wil vanmôre glad nie vat nie. Met wie moet ek praat om die probleem op te los?”

Skakelbordstem: “Ons sal jou eers volgende week kan help. Al ons tegniese personeel is hierdie week by ‘n kursus oor hoe om beter kliëntediens te lewer.”