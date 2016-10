Takt

Orige Heinie verpes ‘n pragtige, verstandige nooi by ‘n partytjie.

Orige Heinie: “Ek neem aan jy ontvang meer uitnodigings as wat jy kan aanneem?”

Pragtige, verstandige nooi: “Ek werk baie hard sodat ek nie eintlik dikwels kan uitgaan nie, maar as ‘n man my uitvra en ek wil nie met hom uitgaan nie, vertel ek hom net ek bly in Brakpan.”

Orige Heinie: “Hahahahaha! Dít is nou ‘n oorspronklike plan. Maar waar woon jy werklik?”

Pragtige, verstandige nooi: “In Brakpan.”