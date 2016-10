Dom Boer se lag vir die dag:

Fyn aanvoeling

Die hond stap by die poskantoor in en sê hy wil graag ‘n telegram wegstuur.

Die klerk gee hom die telegramvorm en die pen aan. Hy byt die pen tussen sy tande vas en skryf: “Woef woef woef, woef woef woef, woef woef.”

Die klerk tel die woorde (dit was baie jare gelede in die tyd toe poskantoorklerke nog kon lees, skryf en tel) en sê: “Ek sien dit is agt woorde. Vir dieselfde prys kan jy nog twee woefs byvoeg.”

Hond (nadenkend): “Ja-a-a-a, ek reken ek kan seker, maar dink jy nie dit sal dan effens verspot klink nie?”