Dom Boer se lag vir die dag:

Daar is altyd ‘n prys

By ‘n vervelige onthaal sien ‘n jongman ‘n statige middeljarige dame met ‘n pragtige enkele diamant aan ‘n snoer om haar nek.

Jongman: “Verskoon my dat ek vra, maar ek kan nie help om die pragtige diamant op te merk nie. Dit is werklik iets besonders.”

Statige dame: “Ja, dit is die Heinitz-diamant.”

Jongman: “Die Heinitz -diamant? Ek is bevrees ek het nog nooit van die diamant gehoor nie.”

Statige dame: “Ja, min mense weet van hom. Hy is net effens kleiner as die Hope-diamant en net soos met die Hope-diamant moet enigeen wat hom dra met ‘n verskriklike vloek saamleef…”

Jongman: “Genugtig! Watse vloek?”

Statige dame: “Meneer Heinitz.”