Dom Boer se lag vir die dag:

Tot op die letter

Patologiedosent aan mediese studente: “Oorerwing speel ‘n belangrike rol in vele siektes. As jy bepaal watter oorerflike siektes in ‘n pasiënt se voorsate voorgekom het, kan dit jou dikwels help om gouer ‘n korrekte diagnose te maak.”

Net daarna word die mediese student gevra om ‘n pasiënt by die ongevalle-afdeling te ondersoek.

Mediese student: “Wat is die probleem?”

Pasiënt: “Beenbesering.”

Mediese student: “Hoe het dit gebeur?”

Pasiënt: “’n Bul het my gegaffel.”

Mediese student: “Is jou pa of jou oupa ooit deur ‘n bul gegaffel?”