Dom Boer se lag vir die dag:

Geduld, o geduld

Die nuwe gevangene ontbied die sipier na sy sel.

Gevangene: “Ek hou nie van die kos wat hier bedien word nie, ek hou nie van hierdie woonkwartiere nie en ek hou nie van die werk wat ek gegee word om te doen nie.”

Sipier (sarkasties): “O, enigiets anders waarvan jy nie hou nie?”

Gevangene: “Ja. Ek hou nie van die reël dat ons vroeg moet gaan slaap en vroeg moet opstaan nie. En ek hou ook nie van jou gesig nie.”

Sipier (met groot selfbeheersing): “O, is dit nou al, of is daar nog iets waarvan jy nie hou nie?”

Gevangene: “Nee wat, dit is voorlopig al. Ek wil nie hê jy moet dalk die indruk kry ek is onredelik nie.”