Alles draai daarom

Inbreker Een: “Haai, dit is die groot bokskampioen se huis hierdie! Ons kan nie hier inbreek nie – hy sal ons doodslaan!”

Inbreker Twee: “Ontspan. Dit is doodveilig. Ek lees in die koerant hy weier om vir minder as honderdduisend rand te baklei.”