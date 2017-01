Dis net brande waar jy kyk

Die Wes-Kaap het die afgelope tyd baie swaargekry met erge brande en nou dink mense boonop dat dit dalk opsetlik begin is. Die brande was al orals in die Wes-Kaap soos Danabaai, Somerset-wes, Stilbaai, Riversdal, Heidelberg, Albertinia, Paarl en verlede week ook in Rawsonville. Om maar ‘n paar op te noem.

Baie eiendomme is al verwoes en mense se lewe in gevaar gewees as gevolg van die brande en met die sterk wind versprei die brande baie vinnig.

Die landboubedryf in die Wes-Kaap was die afgelope jaar onder baie druk as gevolg van die droogte en net toe boere begin opgewonde raak oor reën tref die volgende ramp hulle, die brande. Agri Wes-Kaap sê op hulle webtuiste dat die brande boere net verder onder druk plaas en dit skade aan duisende landbouhektaar rig en dis ook baie sleg vir die ekonomie.

Selfs die Suid-Afrikaanse Lugmag is op Woensdag 18 Januarie ingespan om te help om brande te bestry. Woensdag was die prioriteitsgebied ook die Paarl, waar die meeste brande was. Daar was 200 brandbestryders op die grond en vier helikopters in die lug. Die ander brande was in die Grootwintershoek-bergreeks.

Jean du Preez, bekende in die landboukringe en voormalige redakteur van Landbouweekblad, se plaas, Windsor, naby Riversdal was ook Woensdag aan die brand. Sy plaashuis het tot op die grond afgebrand.

Talle brande het al historiese landgoede geëis, soos die landgoed Calais in Klein Drakenstein waar die herehuis vernietig is en die geboortehuis van Totius op Augusta in die Kleinbosch area.

Die publiek moet dadelik die brande aanmeld en indien brande naby jou plaasvind moet jy eerder so vinnig as moontlik jou huis verlaat. Dit is ook noodsaaklik om dadelik die eienaars van die aangrensende grond in kennis te stel.

Brande kan by die volgende plekke aangemeld word:

Kaapstad – 021-480-7700

Kaapse Wynlande – 021-887-4446

Weskus – 022-433-8700

Overberg – 028-425-1690

Sentraal-Karoo – 023-414-2603

Foto: Landbou Sosiaal