Die wêreldprys van groot voedselkommoditeite daal

Vir die vyfde jaar in ‘n ry het pryse van groot voedselkommoditeite gedaal – in 2016 was die vlakke sowat 1,5% laer as in 2015.

Die indeks se gemiddeld was amper 172 punte in Desember en presies dieselfde in November. 2016 is gekenmerk deur ‘n bestendige afname in graanpryse, wat 9,6% vanaf 2015 gedaal het en 39% laer as in 2011 was. Terselfdertyd het suiker met 34,2% en groente-olie pryse met 11,4% oor die jaar gestyg .

“Ekonomiese onsekerhede, insluitend bewegings in wisselkoerse, is geneig om voedselmarkte te beïnvloed,” sê die Internasionale Voedsel en Landbou-organisasie se senior ekonoom, Abdolreza Abbassian.

Die Voedsel en Landbou-organisasie se jongste prysindekse:

Cereal/graan prysindeks 0,5% verhoog in Desember Groente olieprysindeks Met 4,2% vanaf November verhoog Suiwelprysindeks 3,3% vanaf November verhoog Suikerprysindeks Het met 8,6% in Desember afgeneem Vleisprysindeks Het met 1,1% vanaf November afgeneem

Bron: Bizcommunity