Die verwagte kommersiële mielie-oes is 2,78% meer as vorige skatting

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 16,413 miljoen ton gestel, wat 2,78% of 444 175 ton meer is as die vorige skatting van 15,969 miljoen ton. Dit is die grootste mielie-oes nog geproduseer in die geskiedenis van SA. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,629 miljoen ha, terwyl die verwagte opbrengs 6,24 t/ha is – ook die hoogste opbrengs ooit.

Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, naamlik die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes-provinsies, gaan na verwagting 83% van die 2017-oes produseer.

Die oppervlak onder witmielies is 1,643 miljoen ha en vir geelmielies is die oppervlak 985 500 ha.

Die produksieskatting van witmielies is 9,654 miljoen ton, wat 1,54% of 146 500 ton meer is as die 9,507 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van witmielies is 5,88 t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 6,760 miljoen ton, wat 4,61% of 297 675 ton meer is as die 6,462 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 6,86 t/ha.

Ander somergewasse 2017:

Die produksieskatting vir sonneblomsaad het op ’n styging van 5,85 % of 48 125 ton gedui, na 870 095 ton. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 635 750 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,37 t/ha is.

Die produksieskatting van sojabone het egter met 1,79 % of 24 000 ton afgeneem, van 1,340 miljoen ton tot 1,316 miljoen ton. Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 573 950 ha en die verwagte opbrengs is 2,29 t/ha.

Die verwagte grondbone-oes is onveranderd gelaat op 90 550 ton. Die oppervlakteskatting is 56 000 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,62 t/ha is.

Die produksieskatting van sorghum is ook onveranderd gelaat op 151 335 ton, terwyl die oppervlakteskatting vir sorghum 42 350 ha is. Die verwagte opbrengs is 3,57 t/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting 68 525 ton, dieselfde as die vorige skatting. Die oppervlakte beplant met droëbone is 45 050 ha, en die verwagte opbrengs is 1,52 t/ha.

Nie-kommersiële mielies – oppervlakte en produksieskatting 2017

Die oppervlakte beplant met mielies in die nie-kommersiële landbou-sektor word geskat op 366 650 ha, wat ‘n toename van 37,77 % verteenwoordig in vergelyking met die 266 130 ha van die vorige seisoen. Die verwagte mielie-oes van dié sektor is 731 000 ton, wat 67,76% meer is as die 435 740 ton van die vorige seisoen. Dit is belangrik om daarop te let dat ongeveer 64% van die mielies wat geproduseer word in die nie-kommersiële sektor, in die Oos-Kaap geplant word.

Wintergewasse – 2017 produksieseisoen

Die verwagte produksie vir koring is 1,604 miljoen ton, wat 16,04% of 306 300 ton minder is as die vorige seisoen se oes van 1,910 miljoen ton, terwyl die verwagte opbrengs 3,34 t/ha is.

Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is 861 250 ton (54%), wat 236 950 ton minder is as die 1,098 miljoen ton geproduseer in die vorige seisoen. In die Noord-Kaap is die verwagte produksie 285 000 ton (18%), wat 19 000 ton meer is as die vorige seisoen se oes van 266 000 ton. In die Vrystaat is die beraamde produksie 182 000 ton (11%) – 126 460 ton minder as die 308 460 ton geproduseer in die vorige seisoen.

Die oppervlakteskatting vir koring is hersien na 479 600 ha, wat 19 250 ha minder is as die 498 850 ha teenoor die vorige skatting. Die beraamde oppervlakte geplant in die Wes-Kaap is 325 000 ha of 68%, die Vrystaat is 70 000 ha of 15% en 38 000 ha of 8% is in die Noord-Kaap.

Die produksieskatting vir moutgars is 265 990 ton, wat 25,07% of 89 010 ton minder is as die vorige seisoen se oes van 355 000 ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 91 250 ha, terwyl die verwagte opbrengs 2,91 t/ha beloop.

Die verwagte kanola-oes is 109 200 ton, wat 4,0% of 4 200 ton meer is as die vorige seisoen se oes van 105 000 ton. Die oppervlakteskatting vir kanola is 84 000 ha, met ʼn verwagte opbrengs van 1,30 t/ha.

Neem asseblief kennis dat die tweede produksieskatting vir somer- en wintergewasse vir 2017 op 28 September 2017 vrygestel sal word.

Bron: Oesskattingskomitee