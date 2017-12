Die Tata Ultra sit geld in the boer se sak: Deel 2

Tata se nuwe Ultra-reeks het groot opslae gemaak toe dit by die Futuroad-skou by Nasrec vertoon is. Verlede maand het ons die nuweling bekendgestel en hierdie maand haal ons die vergrootglas uit!

Die Tata Ultra-reeks is op drie sleutelelemente gegrond wat die trok slaggereed vir die toekoms maak. Dit is ultra-moderne werkverrigting, nuwe vlakke van gerief en veiligheid en futuristiese stillering sodat hy modern en lus vir werk lyk ook.

Styl en ontwerp vir die toekoms

Die Ultra-reeks se kajuit het baie tyd en aandag van die ontwerpers geniet met die doel om die bestuurder se werk meer genotvol en makliker te maak met genoeg ruimte vir twee passasiers.

Veiligheid en werksverrigting is ’n langtermynbelegging

Die Ultra-reeks het sy merk in die middelafstandreeks trokke gemaak. ’n Hidroulies kantelbare kajuit en inklapbare stuurwiel voldoen aan alle huidige veiligheidsvoorskrifte. Die Ultra het die pendulumtoets wat die Europese veiligheidstandaarde vereis geslaag.

’n Verskeidenheid uitmuntende enjinopsies met verskillende vermoëns is beskikbaar om aan ’n baie wye reeks vereistes te voldoen. Die nuwe NG-ses-spoedratkas se kabelratverwisseling, ’n eerste vir Indië, werk seepglad en maak dit makliker vir bestuurders, en die snelrat verbeter brandstofdoeltreffendheid met tot 15% bo die vorige reeks. Die koppelaar is ook groter, wat verseker dat dit langer hou.

Die nuwe instrumentpaneel het nou digitale aanwysers vir die brandstofvlak, afstand tot leeg-status, brandstofverbruik in kilometer per liter, die watervlak, asook rem- en koppelaarwerking. Daar is ook monitors vir lugdruk, sitplekgordels, ekonomiese bestuurstyl, ’n horlosie en ’n aanduiding of die ratkas in neutraal is, asook ’n battery-uitsnyskakelaar uniek aan Tata-voertuie.

Die luggeveerde sitplek is verstelbaar vir ’n wye verskeidenheid posisies en die teleskopiese stuurwiel kan ook kantel vir daardie ekstra bietjie gemak. Die rathefboom is ook op die paneelbord gemonteer.

Die Ultra-reeks is gebou op die Domex 650, die sterkste onderstel in sy klas, wat ’n ontwerp is om baie lank te hou. Die Ultra spog ook met die kortste draaisirkel en Tata is ook nou vir die eerste keer in die kragstuurliga met stabilise-rende eienskappe wat veiligheid teen hoë spoed verhoog.

Lae-aspekverhoudingbande (aspekverhouding is die verhouding tussen ’n band se hoogte en wydte) sorg vir doeltreffende remvermoë en beter hantering teen hoër snelhede.

Die betroubare hidrouliese skyfremstelsel is uiters geskik vir plaaslike omstandighede.

’n Trok vir elke plaas

Die Ultra Tata het dit reggekry om hoër laaivermoë te bewerkstellig, wat ’n boer die vermoë gee om vragte te laai van 4,5 tot 7,5 ton met baklengtes van 4,3 tot 5,2 meter. ’n Verskeidenheid bakontwerpe is beskikbaar en boere kan selfs wipbakke kies.

Met die Ultra-reeks het Tata ’n hele nuwe standaard vir middelafstand-vragmotors gestel. Skakel jou naaste Tata-handelaar vir meer inligting.