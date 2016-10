Die nuwe Honda BR-V

Honda Motors Suider-Afrika het sy hoog aangeskrewe reeks sportnutsvoertuie (SNVs) met ’n derde, splinternuwe model uitgebrei. Die BR-V sluit aan by die gevestigde CR-V, en die uiters gewilde HR-V, wat verlede jaar sy buiging gemaak het.

Hoewel die BR-V onmiskenbaar lid is van die Honda-familie, bied die nuwe SNV sterk, kenmerkende stilering en ’n rats, sportiewe voorkoms, gekoppel aan die hoër houding en die gespierde beeld wat van ’n SNV verwag word.

Smukplate op die voor- en agterbuffers, asook dakrelings en wiele van 16-duim, tel onder die kenmerkendste visuele elemente, terwyl die uiters aantreklike sierrooster, met sy sterk, chroomversierde dwarsbalk, prominente Honda-kenteken en vaartbelynde kopligte vir ’n kenmerkende persoonlikheid sorg wat onmiskenbaar Honda is.

Die ruim binne-afmetings beteken dat ’n derde ry sitplekke ingepas kan word, sodat die BR-V sitplek vir sewe insittendes kan bied. Toegang tot al die sitpekke is maklik en gerieflik, danksy verdeelde sitbanke wat met die trek van ’n handvatsel maklik vorentoe tuimel.

Die gemak waarmee die middelste en agterste sitplekrye gevou en vorentoe getuimel kan word, sorg ook vir uitsonderlike veelsydigheid, wat eienaars van die B-RV toelaat om die binneruim van die voertuig op verskeie maniere in te rig, na gelang van die getal sitplekke en die vragruimte wat benodig word.

Die binneruim is uitvoerig toegerus en maak van spogafwerkings gebruik wat ’n deftige indruk skep. Selfs die Trend-intreevlakmodel bied lugreëling, elektries verstelbare ruite voor en agter, en afstandbeheerde sentrale sluiting. ’n Klankstelsel met vier luidsprekers en ’n USB-koppeling is standaard, terwyl selfone deur middel van Bluetooth aan die klankstelsel gekoppel kan word.

Wat aktiewe en passiewe veiligheid betref, word die BR-V as standaard met ABS-sluitweerremme toegerus, tesame met dubbele lugsakke voor, en rukstopgordels vir alle sitplekkposisies behalwe die middelsitplek in die tweede sitplekry, wat ’n skootgordel bied.

Al die plaaslik beskikbare BR-V-weergawes word deur dieselfde kragbron van 1,5 liter aangedryf. Die viersilinderenjin met enkelbonokas maak van Honda se i-VTEC kleptydreëlstelsel gebruik en lewer maksimumkrag van 88 kW teen 6 600 r/min, tesame met ’n wringkragpiek van 145 Nm teen 4 600 r/min.

Die nuwe BR-V bied kopers die keuse van ’n sesgang-handratkas en Honda se verfynde Voortdurend Veranderlike Transmissie (VVT). Laasgenoemde is met skakelspane toegerus sodat bestuurders self ratte kan kies.

Kopers van die BR-V het ’n keuse van vier kleure: Orchid-wit, Urban-titaan, Alabaster-silwer en Carnelian-rooi.

Die modelreeks en kleinhandelspryse is as volg:

Honda BR-V 1.5 Tren-handrat R238 900

Honda BR-V 1.5 Comfort-handrat R252 900

Honda BR-V 1.5 Comfort CVT R268 300

Honda BR-V 1.5 Elegance-handrat R272 900

Honda BR-V 1.5 Elegance CVT R288 300

Die prys sluit Honda se standaardwaarborg van vyf jaar/200 000 km in, asook AA-padbystand van drie jaar. Comfort- en Elegance-weergawes baat boonop by ’n diensplan van twee jaar/30 000 km. Diensintervalle is elke 15 000 km.

Bron: Honda SA



Foto’s: Quickpic