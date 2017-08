Die nuutste oor die voëlgriep in SA

‘n Uitbreking van die hoogs aansteeklike H5N8-avian influenza (voëlgriep) is by een van Astral se plase by Standerton aangemeld.

Die Welbedacht-plaas is ‘n teelplaas met 48 huise en een van die huise het besmette voëls. Die plaas is onder kwarantyn geplaas en die Nasionale en Provinsiale Departemente van Landbou het die nodige bestuursmaatreëls toegepas.

Dit bring die totale aantal uitbrake op kommersiële plase oor die afgelope weke op vyf te staan. Die hoenders wat geraak is, is steeds ‘n klein persentasie van die totale Suid-Afrikaanse hoenderkudde met ‘n baie klein impak op die verskaffing van pluimveeprodukte. In 2016 het Suid-Afrika ongeveer 1 miljard braaikuikens en ongeveer 8 miljard eiers geproduseer (24 miljoen henne). Die eiers het sowat R10-miljard en braaikuikens sowat R37-miljard tot die ekonomie bygedra.

Die siekte raak lande in Europa, Asië en Amerika sedert 2014 het, maar die gevalle die afgelope tyd is die eerste keer wat dit in Suid-Afrika voorkom. Die Suid-Afrikaanse Pluimvee-vereniging (SAPA) monitor die situasie deur die Pluimveesiektebestuursagentskap (PDMA) en sal aanhou om met die Departement van Landbou en ander aandeelhouers soos die Suid-Afrikaanse Veeartsenykundige-vereniging (SAVA) te kommunikeer oor beheermaatreëls vir die siekte.

Verbruikers word daaraan herinner dat die siekte nie gevaarlik vir mense is nie en dit is deur die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Wêreldorganisasie vir dieregesondheid bevestig. Die hoenders en eiers wat op die rakke is, is veilig om te eet omdat dit deur ‘n hele proses van inspeksie gegaan het om seker te maak dit kan deur mense gebruik word.

SAPA versoek alle betrokke partye om saam te werk om die verdere verspreiding van die siekte te voorkom. Produsente word weer eens aangemoedig om waaksaam te bly en te verseker dat biosekuriteitsmaatreëls nagekom word.

Die publiek word gevra om enige wilde- of plaashoendersterftes te rapporteer.

Bron: SAPA