Die landboubedryf verloor ‘n steunpilaar

Die landbou- en veral die veebedryf het die naweek ‘n groot verlies gely met die skielike afsterwe van Johan Malan (60), rasbestuurder van die Santa Gertrudis, Limousin en Wagyu Beestelersgenoorskappe. Hy is Saterdag in ‘n motorfietsongeluk oorlede.

Hy was nie net ‘n leier nie, maar ook ‘n vriend, pa en broer. Mense het op sy Facebookblad geskryf hy was ‘n steunpilaar, leier en gesinsman. Johan het sy B.Agric-graad by die Universiteit van die Vrystaat verwerf en het ‘n groot rol in die beeswêreld gespeel.

“Johan sal altyd onthou word vir sy liefde vir beeste en sy saggeaarde persoonlikheid. Johan het ‘n passie gehad om kennis oor te dra aan die jeug en was by baie skole betrokke om opleiding te gee. Hy het sy beroep ernstig opgeneem en het altyd tyd gehad om met mense te praat oor die beesbedryf. Die bedryf het ‘n groot man en kennis verloor,” sê Tiny Smith, ‘n bemarker van ProAgri, wat Johan baie goed geken het.

Volgens berigte was Johan in ‘n kop-teen-kop motorfietsongeluk net buite Bloemfontein. Hy en die ander persoon is op slag op die toneel oorlede.

