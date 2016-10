Is die groot reën nou hier?

Met berigte van wydverspreide reën die afgelope 24 uur is die groot vraag of dit uiteindelik die einde van die droogte beteken.

Johan van den Berg, klimatoloog van Santam Landbou, het sy nuutste verslag vir reënvalverwagtinge aan Vrystaat Landbou beskikbaar gestel. Hier is sy bevindinge:

Kummulatiewe reënvalvoorspellings tot die einde van Desember 2016 van die webtuiste accuweather.com dui aan dat tussen 300 en 400 mm reën moontlik is oor die Oostelike areas (Mpumalanga, Oos-Vrystaat en KZN) terwyl tussen 150 en 250 mm moontlik is oor die sentrale, Suid-Oos en noordelike dele (Vrystaat, Noordwes, Oos-Kaap, Limpopo en Oostelike dele van die Noord-Kaap). Tussen 30 en 50 mm word verwag vir die westelike dele van die Noord-Kaap.

La Niña

Die huidige status van die see-oppervlaktemperature in die Stille Oseaan en die verwagte ontwikkeling, is steeds gunstig vir swak La Niña-toestande. Daar is wel aanduidings van ‘n sterker La Niña-ontwikkeling.

Hierdie scenario sal na verwagting voortduur tot herfs 2017 met ‘n naby aan nul waarskynlikheid vir herontwikkeling van El Niño-voorwaardes.

Suidelike ossilasie indeks (SOI)

Die SOI is die atmosferiese komponent van die Niño-gebiede. Huidige SOI waardes bevooroordeel ten gunste van meer La Niña-tipe atmosferiese toestande met die SOI wat die afgelope twee maande in ‘n positiewe terrein is.

Indiese Oseaan

Die Indiese Oseaan Dipool-indeks (IOD) is nou vir meer as vier agtereenvolgende maande in ‘n negatiewe fase. Hierdie is ‘n baie positiewe sein vir reënvaltoestande vir Suidelike Afrika.

Verwagte reënval vir die volgende maande:

Die gekombineerde effek van neutrale tot swak La niña toestande en die negatiewe IOD is ‘n sterk aanduiding vir gunstige reënvaltoestande middel- tot laatsomer.

Oostelike somergewasproduksiestreke (KZN, Gauteng, Mpumalanga en Oos-Vrystaat):

Die huidige aanduidings dui daarop dat reën verwag kan word voor 31 Oktober (later as die aanvanklike aanduidings) wat boere in staat sal stel om in die optimum planttyd voor 15 November te plant, maar daar is kommer oor tydsberekening.

Sentrale, noordelike en westelike somergewasproduksiestreke (sentrale- tot westelike Vrystaat, Limpopo en Noordwes):

Reënvaltoestande gaan in die tweede deel van Oktober, November en Desember verbeter. Daar word verwag dat boere in staat sal wees om te plant in die planttyd voor 31 Desember. Reënvaltoestande vir Februarie tot April 2017 lyk gunstig.

Wes-Kaap:

Sommige reën word steeds verwag oor die Suid-Kaap in die tweede deel van Oktober wat probleme met die oesproses en gehalte van wintergewasse kan veroorsaak.

Besproeiing en water:

Voorwaardes bly steeds kritiek. Aanvulling van die oppervlak en ondergrondse waterbronne kom gewoonlik nie voor met die eerste reën wat geval het nie, veral met die huidige status van reservoirvlakke. Goeie reën vir die verbetering van waterbronne word op die vroegste in Desember verwag.

Risikofaktore vir gewasproduksie:

Wind:

Daar word verwag dat baie winderige en stormagtige weerstoestande in die volgende maande sal heers. Dit kan gedurende die opkomende fase van vroeë aanplantings ‘n risiko inhou.

Hael:

Daar is ‘n hoë verband tussen reënval in die eerste deel van die somer en voorkoms van hael. As die verwagte gunstige toestande vir reën realiseer, sal dit heel waarskynlik die risiko vir hael verhoog.

Hittegolf toestande:

In teenstelling met die vorige seisoen word daar nie verwag dat lang periodes van hoë temperature sal heers in die middel tot laat somer nie.Warm en winderige toestande sal in Oktober en November plaasvind.

Bron: Vrystaat Landbou