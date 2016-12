Sosiale media en die nuus het die afgelope paar weke gegons oor die reënval wat oor dele van die land voorgekom het. Wydverspreide goeie reën het egter oor groot dele van die land nog nie voorgekom nie, en die droogte is nog nie iets van die verlede nie.

Volgens Johan van den Berg, klimatoloog van Santam Landbou, lyk reënval vir die periode van 5 tot 7 Desember 2016 en 20 Desember 2016 gunstig vir groot dele van die land.

Reënval sedert 1 Oktober 2016 was hoofsaaklik beperk tot die oostelike en noordoostelike dele van die land. Van belang is dat die grootste gedeelte van die somergraangebiede meer as 150 mm reën gekry het sedert 1 Oktober 2016. Hierdie gebiede waar meer as 150 mm voorgekom het verteenwoordig omtrent 70% van die totale droëland somergraanproduksie gebied in Suid-Afrika. Dit kan met ‘n redelike mate van sekerheid aanvaar word dat die reën genoeg was om suksesvol te kon plant indien meer as 150 mm reën voorgekom het. Die Wes-Vrystaat en aangrensende gedeeltes van die Noordwes Provinsie het egter minder as 100 mm gekry wat in die meeste gevalle waarskynlik nog nie genoeg is om te plant nie.

Aanplantings kan egter in hierdie gebiede nog tot einde Desember gedoen word indien nodig.

Boere in die suidelike en westelike dele van die Vrystaat ervaar steeds groot nood, veral wat weiding en voer vir hulle vee betref. Hierdie foto van ’n veekamp is op 22 November 2016 by Bethulie geneem, waar min reën nog voorgekom het.

Enige een wat moontlik voer kan skenk, word versoek om Cynthia Troost te kontak by cynthia@vslandbou.co.za of 051 4444 609.

Bron: Vrystaat Landbou