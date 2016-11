Die boer kan alles monitor met FarmTrack

FarmTrack is ‘n eenvoudige maar doeltreffende GPS-kontroletoestel op plaasvoertuie wat boere kan help om altyd in beheer te bly. Johan Pienaar, produksiebestuurder van Sharon Fruit in Swellendam gebruik FarmTrack al vir die afgelope vyf jaar. Hy sê: “’n Mens kan op enige tydstip sien waarheen die trekker op pad is, teen watter spoed hy ry en dit met die kalibrasie spoed vergelyk, asook hoe lank die operateur stop en hoe lank dit vat om die trekker vol te maak. Die waarde van die gebruik van hierdie toestel as ‘n plaasbestuurhulpmiddel kan nie genoeg beklemtoon word nie.”

Johan gebruik FarmTrack op vier Sharon Fruit-persele, twee in die Buffeljagsrivier en twee in Bonnievale.

“Die eerste eenhede moes kantoor toe gebring word om die data af te laai, maar die nuutste modelle kan permanent op die trekkers bly en die inligting kan enige tyd afgelaai word na FarmTrack. Ons gebruik tans tien eenhede en ons is baie gelukkig met hulle en die resultate wat hulle oplewer. Ons kan presies sien wat op die plase gebeur,” sê Johan.

Een van die grootste voordele van die stelsel is die verslag wat hulle van FarmTrack af kry wat presies wys waar het elke trekker gery. Dit skakel die risiko uit dat operateurs rye oorslaan as hulle spuitwerk doen.

“Ons spuit meeste van ons boorde in die aand en dit is ‘n groot risiko. Voor ons FarmTrack gehad het, het ons een keer een hele blok van omtrent een hektaar gemis.”

‘n Ander groot voordeel volgens Johan is die feit dat FarmTrack-bestuur help om hulle personeel verantwoordelik te hou, volgens meetbare standaarde. “Die bestuurders het aanvanklik nie geglo dat ons hulle kan monitor nie, maar hulle het sedertdien besef dat ons kan sien wat hulle doen en hulle foute kan uitwys.

“Ons is in staat om hulle spoed te monitor deur die programmering van die maksimum spoed in die eenheid en ontvang ‘n waarskuwing wanneer dit verbreek is.”

Rekords word ook gehou van die trekker se ure wat help met sy diensrekords.

In vandag se lewe maak al hoe meer boere in Suid-Afrika gebruik van tegnologie as ‘n manier om die produksieproses en die algemene bestuur van plase te verbeter. FarmTrack is ‘n koste-doeltreffende hulpmiddel wat boere nie net help om hulle voertuie se doeltreffendheid dop te hou nie, maar help ook met brandstofbeparing, oesbeskerming en om optimale opbrengste te verseker.

“InteliGro, die verspreidingsmaatskappy, verskaf uitstekende diens en ons is regtig dankbaar dat Oostewald Eksteen ons gehelp het om hierdie produk te gebruik. Ek sal FarmTrack ten sterkste aanbeveel, dit is werklik doeltreffend,” sê ‘n gelukkige Johan.

Vir meer inligting oor jou naaste agent besoek gerus www.farmtrack.co.za. Anders kan jy InteliGro se hoofkantoor in Wellington by 021-873-6177 skakel.